Coinbase lists Render token, expanding retail access and liquidity for AI computing
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Coinbase lists Render, opening AI compute trade to retail
Coinbase added support for Render. Easier retail access arrives.
- Coinbase added support for Render.
- Render is among known decentralized compute assets.
- Listing revives the AI‑infrastructure trade on a major venue.
Why access and liquidity matter
Listings can shift liquidity. Faster capital flow follows.
More venues mean more visibility. Custody routes may widen.
Immediate impact sits in access and trading. Fundamentals are unchanged for now.
Source Coinbase announcement