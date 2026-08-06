Korean crypto trading volume hits six-year low in July

Bearish

국내 5대 가상자산 거래소 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스의 7월 월간 거래량은 약 287억 달러로 집계됐다. 2020년 10월 이후 최저치이며 최근 6년 중 가장 낮은 수준이다.

월간 거래량 추이

2월: 855억 달러

3월: 591억 달러

4월: 551억 달러

5월: 502억 달러

6월: 474억 달러

7월: 287억 달러, 전월 대비 -39%

7월 감소폭이 올해 들어 가장 컸다. 5개월 연속 감소세가 이어졌다.

자금 흐름 변화

국내 증시로 자금 이동

해외 거래소 이용 증가

비트코인 박스권 횡보 영향

7월 거래소별 점유율

업비트: 63.9%

빗썸: 29.4%

코인원: 5.9%

코빗: 0.8%

고팍스: 0.04%

해석