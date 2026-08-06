Korean crypto trading volume hits six-year low in July
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국내 5대 가상자산 거래소 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스의 7월 월간 거래량은 약 287억 달러로 집계됐다. 2020년 10월 이후 최저치이며 최근 6년 중 가장 낮은 수준이다.
월간 거래량 추이
- 2월: 855억 달러
- 3월: 591억 달러
- 4월: 551억 달러
- 5월: 502억 달러
- 6월: 474억 달러
- 7월: 287억 달러, 전월 대비 -39%
7월 감소폭이 올해 들어 가장 컸다. 5개월 연속 감소세가 이어졌다.
자금 흐름 변화
- 국내 증시로 자금 이동
- 해외 거래소 이용 증가
- 비트코인 박스권 횡보 영향
7월 거래소별 점유율
- 업비트: 63.9%
- 빗썸: 29.4%
- 코인원: 5.9%
- 코빗: 0.8%
- 고팍스: 0.04%
해석
- 국내 시장 유동성 축소: 거래량 급감과 점유율 집중으로 체감 유동성 낮아짐.
- 자금 이탈 경로: 일부는 국내 주식시장과 해외 거래소로 이동.
- 가격 영향: 거래량 위축은 단기 변동성 확대 가능성을 높이며 국내 시장 가격발견 기능을 약화시킬 수 있다.