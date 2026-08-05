PD수첩 폭로: 레버리지 투자로 개인투자자 대규모 손실 발생

Bearish

개별 사례 요약: 레버리지·고위험 투자로 인한 전재산 손실과 부채 확대

- 박지현: 주식 7개월 차에 1500만 원 수익을 기록한 뒤 상승장을 실력으로 착각하고 단일 종목 레버리지 ETF에 집중 투자. 두 달 만에 수년간 모은 재산을 잃었고 손실 약 5000만 원.

- 김재민: 손실 만회를 위해 지속적인 물타기 전략 사용. 하락이 이어졌고 투자 규모만 커져 전재산이 레버리지 ETF 1만4000원 구간에 묶임.

- 이정훈: 유튜버 리딩을 신뢰해 하이닉스 레버리지에 전량 매수. 가족 명의 신용대출까지 사용했으나 손실 8000만 원. 유튜버는 신용 사용을 권유했다는 발언이 있었음.

- 예비 신랑 박영호: 레버리지 ETF 투자로 전손 1억8000만 원. 준비하던 일본 결혼식 포기.

- 김재현: 급등주와 저품질 종목 투자로 전손, 약 5800만 원 빚 발생.

핵심 교훈

- 레버리지 ETF는 방향성 오류와 변동성 손실로 원금 손실 가능성이 높다.

- 물타기는 하락 추세에서 손실 규모를 기하급수적으로 키운다.

- 외부 리딩 의존, 신용·대출 동원은 손실 증폭과 회복 불능 위험을 높인다.

- 포트폴리오 집중과 단일 테마 올인 전략은 생계·가족 재정에 구조적 피해를 초래한다.