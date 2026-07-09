지금 난리난 로빈후드 밈코인 시장 정리

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지금 난리난 로빈후드 밈코인 시장 정리

- 로빈후드 CEO도 밈코인 긍정적 평가

- 적게는 몇천만원부터 몇십억까지 수익

- 모두가 눈치 빠르면 먹을 수 있었음

- 대장 코인은 $CASHCAT

- $CASHCAT의 경우 CEO의 팔로우도 받음

- 대장 코인은 라이터와 아스터 상장

- 다음 후보 $4663, $GME, $JUGGERNAUT 등등

🟠간단 서사

1) 4663 ($1.5M)

체인 번호 HOOD 숫자화

2) GME( $2.2M)

로빈후드는 GME라는 연계

3) JUGGERNAUT ($3.4M)

CEO가 가장 좋아하는 밈

4) DIH ($3.7M)

안셈이 올린 후드쓴 개

*구매 방법

- 개인 지갑에 자금 넣고

- https://relay.link/bridge 에서 구입

아마 제가 올렸으므로 끝물일수도 있음 😂

오래된 지인은 몇 년간 잃은거 한방에 20억 정도 수익보시고 같은 방에있는 모든 사람들에게 3만원 기프티콘 뿌리시고 깔끔하게 코인 졸업 선언 하하..!

#로빈후드