개인이 프리마켓에서 가격 왜곡 시도해 변동성 키웠다

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프리마켓에서 비정상 주문이나 일시적 유동성 부족으로 인해 가격이 급변했을 가능성이 높습니다: 체결 물량이 얇은 구간에서 소액 주문도 큰 괴리를 만들 수 있습니다. 국내 거래소의 프리마켓 또는 예약주문 시간대에는 호가 스프레드가 넓고 시세 반영이 지연되기도 합니다.

가능한 원인:

- 호가 공백 발생: 매수·매도 호가 사이가 비어 급격한 체결

- 스푸핑·레이어링 시도: 대기 주문으로 심리를 유도 후 취소

- 외부 연동가 차이: 글로벌 시세와 국내 프리마켓 호가 동기화 지연

- 급격한 포지션 정리: 대량 시장가 체결로 변동성 확대

확인 방법:

- 분 단위 체결 내역과 호가창 스냅샷 비교

- 특정 계정의 대량 주문·취소 패턴 확인

- 글로벌 주요 거래소 동시간대 가격 괴리 검토

- 프리마켓 규정과 거래 제한 공지 확인

리스크 관리:

- 프리마켓엔 지정가만 사용하고 허용 미끄림폭을 제한

- 호가 공백 구간 진입 회피: 최근 체결가 대비 괴리 한도를 설정

- 가격 괴리 알림과 서킷브레이커 유무 확인

- 거래소별 프리마켓 규칙 상이: 체결 우선순위와 취소 규정 숙지

추가 데이터가 있으면 스크린샷 또는 타임스탬프·거래소명·종목명·체결가 범위를 제공하면 원인 추정을 정밀화할 수 있습니다.