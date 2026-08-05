KOSPI triggers buy-side sidecar after rapid surge

Bearish

한국 증시에서 코스피 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카: 프로그램 매수 주문이 급증해 시장 변동성이 확대될 때 현물과 선물 간 가격 왜곡을 완화하기 위해 프로그램 매매 효력을 일시 정지하는 제도다. 보통 선물·옵션과 현물 간 괴리가 커지거나 급격한 수급 쏠림이 발생할 때 발동된다.

이 조치는 단기 과열 신호로 해석된다. 일반적으로 사이드카 발동은 변동성 확대와 유동성 왜곡을 동반한다. 코스피 내 대형주 중심 프로그램 매수가 집중되었을 가능성이 높다. 암호자산 시장과의 상관성은 시점과 글로벌 리스크 온·오프 환경에 따라 달라진다: 한국 주식시장에 위험자산 선호가 확대된 경우 비트코인 및 알트코인에 우호적일 수 있고, 반대로 주식시장의 급변동이 차익실현과 레버리지 축소를 유발하면 단기적으로 디지털자산에도 매도 압력이 전이될 수 있다.

주요 점검 포인트:

- 프로그램 매수 유발 요인: 선물 베이시스 확대, 파생만기 관련 헤지 수요, 특정 섹터 호재 뉴스.

- 변동성 지표: 코스피200 선물 호가 스프레드, 외국인 선물 순매수, 장중 베이시스 추이.

- 암호자산 연계: 원화-비트코인 프리미엄 변화, KRW 마켓 유동성, 국내 거래소 스테이블코인 유입.