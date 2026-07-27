Researchers publish five attacks on x402 payment protocol
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Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol [Source]
A paper covering x402’s attack vectors was posted on arXiv 8 hours ago. I’m going to give it a read—it looks interesting.
Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol [Source]
A paper covering x402’s attack vectors was posted on arXiv 8 hours ago. I’m going to give it a read—it looks interesting.
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