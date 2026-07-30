Samsung SDS and Dunamu plan stablecoin and AI payment services

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삼성SDS가 두나무와 스테이블코인 및 AI 기반 차세대 결제 협력을 논의 중이라고 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 밝혔다. 삼성SDS는 두나무 지분을 보유하고 있으며, 삼성월렛의 스테이블코인 지원 가능성이 제기된다. 기술 협력을 통한 결제 인프라 고도화와 원화 스테이블코인 지원 검토 가능성이 핵심 포인트다.

핵심 내용

발표 주체: 이준희 삼성SDS 대표

협력 대상: 두나무 업비트 운영사

사업 범위: 스테이블코인, AI 기반 차세대 결제, 디지털 자산 인프라

지분 관계: 삼성SDS가 두나무 지분 보유

제품 연계: 삼성월렛에 스테이블코인 지원 가능성

통화 범위: 원화 스테이블코인 지원 검토 가능성

의미와 파급 효과

결제 혁신: AI 결제와 스테이블코인 결합으로 거래 속도와 비용 효율 개선 가능

생태계 확장: 대형 IT와 가상자산 사업자의 결합으로 국내 디지털 자산 결제 인프라 확장 촉진

규제 정합성: 원화 스테이블코인 추진 시 금융 규제 및 발행·준비금 체계 정립 필요

시장 영향: 업비트-삼성 생태계 연동 시 스테이블코인 사용처 확대와 사용자 채택 가속 가능

유의사항