빗썸은 2028년 IPO를 목표로 2027년 예심 신청

Bullish

빗썸이 2028년 기업공개를 목표로 상장 로드맵을 제시했다. 2027년에 상장 예비심사를 청구해 심사를 진행하며, 시장 환경과 심사 일정에 따라 계획이 조정될 수 있다. 내부통제와 회계 체계를 제도권 금융회사 수준으로 강화하고, K-IFRS 전환과 사업 구조 개편, 정보 공개 확대를 추진한다. 이는 규제 적합성과 투명성 제고를 통한 자본시장 접근성 향상으로 해석된다.