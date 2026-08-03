빗썸은 2028년 IPO를 목표로 2027년 예심 신청
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빗썸이 2028년 기업공개를 목표로 상장 로드맵을 제시했다. 2027년에 상장 예비심사를 청구해 심사를 진행하며, 시장 환경과 심사 일정에 따라 계획이 조정될 수 있다. 내부통제와 회계 체계를 제도권 금융회사 수준으로 강화하고, K-IFRS 전환과 사업 구조 개편, 정보 공개 확대를 추진한다. 이는 규제 적합성과 투명성 제고를 통한 자본시장 접근성 향상으로 해석된다.
빗썸이 2028년 기업공개를 목표로 상장 로드맵을 제시했다. 2027년에 상장 예비심사를 청구해 심사를 진행하며, 시장 환경과 심사 일정에 따라 계획이 조정될 수 있다. 내부통제와 회계 체계를 제도권 금융회사 수준으로 강화하고, K-IFRS 전환과 사업 구조 개편, 정보 공개 확대를 추진한다. 이는 규제 적합성과 투명성 제고를 통한 자본시장 접근성 향상으로 해석된다.
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