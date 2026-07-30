Citi says NAND stays tight through 2027 as AI boosts demand

Bullish

메모리 업황 급락은 수요 붕괴가 아니라 레버리지 청산과 과도한 비관론의 결과다. 핵심은 HBM·DRAM이 아니라 NAND: 재고가 낮고 증설이 늦어 2027년까지 DRAM보다 더 타이트해질 가능성이 높다. 현재 메모리의 위험 대비 보상 비율은 높다.

NAND 공급 타이트: 재고 부족과 제한된 증설

공급사 재고: 2.6주. 정상 수준 5주의 절반에 불과.

빅3의 우선순위: HBM·DRAM에 라인 배정. NAND 증산 제한.

설비 리드타임: 신규 캐파가 실질 반영되는 시점은 빠르면 2027년 하반기.

Citi 전망: 2027년 NAND 타이트니스가 DRAM을 상회할 가능성.

AI가 NAND 수요를 직접 견인

사용처 확대: QLC SSD, KV 캐시, 추론용 스토리지.

서버 비중 증가: 내년 서버용이 전체 NAND 소비의 50% 이상.

추가 촉매: Vera Rubin 워크로드와 GPU 인접 스토리지 HBF 수요.

서버 DRAM 가격 경로: 강세 지속

64GB 모듈 가격: 2Q 1,300달러 → 3Q 1,600달러 → 4Q 1,800달러.

구분 필요: 중국 소비재 둔화와 AI 서버 수요는 다른 흐름.

중국 공급 증설의 영향 한계

CXMT·YMTC 증설 초점: 범용·성숙 공정.

기술 격차: 첨단 EUV 공정에서 선두 대비 5년 이상.

영향 범위: HBM과 첨단 서버 메모리 시장 교란 가능성 낮음.

핵심 포인트