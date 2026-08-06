KOSPI plunge triggers sell-side circuit breaker on Korean stock market

Bearish

코스피 하락 폭이 확대되면서 매도 사이드카가 발동됐다. 이는 프로그램 매도 주문이 급증해 시장 변동성이 커졌다는 신호다. 사이드카 발동 시 일정 시간 프로그램 매매가 제한되거나 중단되어 과도한 가격 급변을 완화한다.

시장 의미

- 주식: 유동성 위축과 위험회피 심리 확대로 추가 하락 압력 가능성 증가

- 파생상품: 선물·옵션 연계 포지션 청산이 늘어 변동성 상승

- 환율·채권: 위험회피 선호에 원화 약세, 안전자산 선호로 채권 가격 상승 가능성

크립토에 대한 함의

- 단기 상관관계: 글로벌 리스크오프 전개 시 비트코인 등도 동반 변동성 확대 가능성

- 자금흐름: 국내 위험자산에서 현금 선호 강화 시 스테이블코인 수요 증가 가능성

- 파급 체크포인트: 코스피 종가, 외국인 현·선물 동향, 원달러 환율, VIX 및 비트코인 선물 페어링베이시스 변화

모니터링 지표

- 프로그램 매매 순매도 규모와 해제 시점

- 업종별 낙폭: 금융·반도체·수출주 중심 하락 여부

- 글로벌 지수 선물과 매크로: 미국 국채금리, 달러 인덱스, 원자재 가격

- 크립토: BTC·ETH 24시간 내 고·저폭, 주요 지지선 거래대금, 스테이블코인 프리미엄·디스카운트

리스크 관리 메모

- 레버리지 축소와 손절·헤지 기준 재점검

- 상관관계 상승 구간에서 분산보다 현금 비중 검토

- 변동성 급등 시 슬리피지·호가 공백 확대에 유의