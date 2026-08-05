Upbit and Bithumb mirror KRW listings; 41% overlap since 2025

Bearish

한국 증시에서 코스피 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카: 프로그램 매수 주문이 급증해 시장 변동성이 확대될 때 현물과 선물 간 가격 왜곡을 완화하기 위해 프로그램 매매 효력을 일시 정지하는 제도다. 보통 선물·옵션과 현물 간 괴리가 커지거나 급격한 수급...