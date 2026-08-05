Upbit and Bithumb mirror KRW listings; 41% overlap since 2025
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업비트와 빗썸의 원화마켓 신규 상장 동향을 전수조사한 결과가 공개됐다. 대상 기간: 2025년 1월 1일부터 2026년 8월 4일까지.
핵심 수치
- 공통 상장 종목: 89개. 총 상장 217개 중 비중 41%.
- 선공지 우위: 업비트 42건, 빗썸 47건.
- 추격 상장 소요기간: 빗썸 1시간, 업비트 33일.
의미와 해석
- 동일 종목 동시·연쇄 상장 빈도가 높다: 신규 상장 경쟁이 상호 견제 구도로 작동.
- 선공지 균형: 두 거래소가 번갈아 선제 발표. 특정 한 곳의 일방 독주 신호는 제한적.
- 추격 속도 차이: 빗썸은 업비트 상장 후 빠른 추격. 업비트는 빗썸 상장 후 반영까지 평균 지연이 길다. 결과: 업비트 선상장 시 거래대금 집중 가능성이 높고, 빗썸은 이탈 방지를 위해 신속 상장 전략을 채택하는 양상.
- 구조적 요인: 상장 요건과 점유율 방어가 동시 상장의 주요 동인.
시장 영향 요약
- 단기: 공통 상장 비중 41%는 상장 발표 시 가격·거래대금 변동이 두 거래소로 동시 분산될 가능성을 시사.
- 중기: 빗썸의 1시간 내 추격은 상장 프리미엄 기간을 단축. 알트코인 개별 상장 알파 축소 가능성.
- 지표 모니터링 포인트: 선공지 주체 변화, 양사 상장 속도 격차의 축소 또는 확대, 공통 상장 비중의 추세 변화.