정부는 국장을 살리려 인구 정책을 강화한다
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국내 주식시장과 같은 국장이 지속적으로 성장하려면 인구 구조와 자본 유입 경로가 핵심 변수로 작동한다: 인구 증가와 생산연령층 비중 확대는 저축과 투자 여력을 높이고, 연금·퇴직연금의 주식 편입 확대는 수요를 안정적으로 만든다. 반대로 출산율 하락과 고령화는 위험자산 선호를 낮추고, 장기적으로 밸류에이션에 하방 압력을 준다.
핵심 포인트
- 인구 규모와 구성: 생산가능인구 비중이 높을수록 주식형 자금 유입이 증가한다. 고령화 심화는 채권·현금 선호로 자금이동을 유발한다.
- 국내 저축률과 연금 체계: 국민·퇴직연금의 주식 비중, 타깃데이트펀드 도입, 자동가입 제도는 시장 유동성을 좌우한다.
- 순자본 유입: 외국인 투자, 이민·정주 확대, 스톡커넵티비티와 같은 교차상장·세제 개선이 수급을 개선한다.
- 생산성·기업수익: 인구가 정체돼도 생산성 향상과 리쇼어링, AI·반도체와 같은 고부가 산업 비중 확대는 지수 이익을 끌어올린다.
- 공모·상장 생태계: IPO 파이프라인과 벤처 엑시트 경로가 넓어질수록 지수 신진대사가 건강해진다.
시사점
- 단기: 연금의 리밸런싱, 배당 확대, 자사주 소각, 세제개편은 인구 둔화의 충격을 완화한다.
- 중장기: 출산율 반등이나 이민 확대 없이 수급을 강화하려면 연금의 주식 전략 고도화, 국내 상장 매력 제고, 외국인 규제·세제 정비가 필요하다.
- 대안: 리츠·인프라, 사모·벤처, 해외 인덱스 분산으로 인구 리스크를 헷지한다.