정부는 국장을 살리려 인구 정책을 강화한다

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국내 주식시장과 같은 국장이 지속적으로 성장하려면 인구 구조와 자본 유입 경로가 핵심 변수로 작동한다: 인구 증가와 생산연령층 비중 확대는 저축과 투자 여력을 높이고, 연금·퇴직연금의 주식 편입 확대는 수요를 안정적으로 만든다. 반대로 출산율 하락과 고령화는 위험자산 선호를 낮추고, 장기적으로 밸류에이션에 하방 압력을 준다.

핵심 포인트

인구 규모와 구성: 생산가능인구 비중이 높을수록 주식형 자금 유입이 증가한다. 고령화 심화는 채권·현금 선호로 자금이동을 유발한다.

국내 저축률과 연금 체계: 국민·퇴직연금의 주식 비중, 타깃데이트펀드 도입, 자동가입 제도는 시장 유동성을 좌우한다.

순자본 유입: 외국인 투자, 이민·정주 확대, 스톡커넵티비티와 같은 교차상장·세제 개선이 수급을 개선한다.

생산성·기업수익: 인구가 정체돼도 생산성 향상과 리쇼어링, AI·반도체와 같은 고부가 산업 비중 확대는 지수 이익을 끌어올린다.

공모·상장 생태계: IPO 파이프라인과 벤처 엑시트 경로가 넓어질수록 지수 신진대사가 건강해진다.

시사점