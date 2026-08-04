GRAM drops after Telegram app disappears from iOS and Android stores

Bearish

텔레그램 연동 토큰 GRAM(구 TON)이 iOS와 안드로이드 앱 마켓에서 관련 기능이 제거되거나 노출이 축소된 영향으로 급락했다. 유통 채널 제약은 신규 유입과 결제·보상 기능 사용성에 직접적 제동을 건다: 온보딩 경로 축소, 결제 플로우 단절, 봇·미니앱 생태계 트래픽 감소가 가격 압력으로 연결된다.

핵심 사항

- 이벤트: 텔레그램 앱 내 GRAM 관련 기능 또는 노출이 iOS·안드로이드 마켓 정책 이슈로 사라짐

- 시장 반응: 토큰 가격 급락, 유동성 얇은 구간에서 변동성 확대

- 메커니즘: 앱 마켓 정책 준수와 결제 규정이 토큰 기능 통합을 제한 → 사용자 접근성 저하 → 수요 위축

가격·유동성 영향

- 단기: 매도 우위와 스프레드 확대 가능성. 파생상품 펀딩비 역전과 강제 청산 리스크 증가

- 중기: 텔레그램 내 대체 온램프, 웹 기반 우회 경로, 지갑 플러그인 재배치가 복구의 관건

- 거래소 노출: CEX 상장 유지 시 거래 인프라는 남지만, 앱 내 네트워크 효과 약화가 수요 축소 요인

리스크와 변수

- 규제·스토어 정책: 인앱 결제, 디지털 자산 취급 정책과 충돌 여부가 핵심 변수

- 기술적: 지갑·봇 기능의 업데이트 주기와 외부 브라우저 연동 속도

- 커뮤니티·생태계: 미니앱, 게임파이, 광고 리워드 등 트래픽 의존 모델의 수익성 악화 가능성

모니터링 포인트

- 텔레그램의 공식 공지와 기능 복구 로드맵

- 앱 마켓 심사 가이드라인 변경 또는 예외 승인 여부

- 온체인 지표: 활성 지갑수, 트랜잭션 수, 신규 유입 주소 추이

- 거래소 공지: 상장 상태, 입출금 정상 여부, 마켓 메이킹 지원

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