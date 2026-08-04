Neutral

OKX가 AI 에이전트 기반 트레이딩 해커톤을 진행한다. 참가자는 AI 트레이딩 에이전트만 사용해 수익률을 겨루며, 성과는 PnL 비율로 평가된다. 최소 참가 금액은 300 USDT다. 상금은 순위별로 5000, 4000, 3000 USDT다. 등록 기간은 7월 31일부터 8월 11일까지다.

행사 성격: AI 트레이딩 전략의 성능 검증과 비교에 초점. 절대 수익이 아닌 수익률 기준이어서 자본 규모와 무관하게 전략 효율을 평가할 수 있다.

참가자 유의사항:

- 자금 관리: 최소 증거금 300 USDT 필요. 변동성 확대 시 손실 가능성 존재.

- 전략 설계: AI 에이전트의 의사결정 로직, 리스크 한도, 데이터 지연과 주문 실행 오류 처리 필요.

- 검증: 백테스트와 페이퍼 트레이딩으로 전략 안정성 확인 권장.

- 규정: AI 외 수동 개입 금지 여부, API 사용 범위, 파생상품 허용 여부, 거래 수수료 반영 방식 확인 필요.

대회 영향: AI 기반 트레이딩 도구와 알고리즘 전략에 대한 관심 확대로 시장 미시구조에 단기적 변화가 발생할 수 있으나, 전체 시장 가격에 미치는 영향은 제한적이다.