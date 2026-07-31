유니스왑 수익 336만 달러 달성, v4 수수료 확대 검토

Bullish

유니스왑 관련 동향: v4 생태계 확장, 체인 다변화, RWA 인프라 역할, 수익화 진전

v4 기반 프로젝트 증가

유니스왑 v4의 hooks 기능을 활용하는 프로젝트가 등장하고 있다. fwa와 01 등 다양한 팀이 v4를 적용하며 사용자 경험과 유동성 전략을 실험하고 있다. 향후 v4 기반 신규 프로젝트가 추가될 가능성이 높다.

체인 확장: 로빈후드 체인 거래량 기여

로빈후드 체인에서 유니스왑이 거래량을 확보하고 있다. 신규 체인 유입 효과로 전체 프로토콜 거래량과 유동성 라우팅 기회가 확대되고 있다.

RWA 거래 인프라

유니스왑은 RWA 토큰 거래에 활용되는 핵심 인프라 중 하나다. 다양한 RWA 발행사와 중개자들이 표준화된 AMM 유동성 풀과 온체인 가격발견을 위해 유니스왑을 채택하고 있다.

수익화: 거버넌스 수수료와 v4 논의

2025년 12월에 유니스왑 거버넌스 수수료 스위치가 활성화되었다. 최근 30일간 거버넌스 측 수익은 336만 달러다. v4에 수수료 적용 시 추가 수익 창출이 가능하다는 안건이 거버넌스에서 논의 중이다.