키옥시아 발표: 7~9월 순이익 1.27조 엔, 전망치 하회
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키옥시아홀딩스는 2026년 7~9월기 연결 순이익을 전년 동기 대비 31배인 1조 2700억 엔으로 전망했다. 인공지능 투자 확대로 메모리 반도체 수요가 증가해 판매가 가속됐다. 순이익은 시장 예상 평균인 1조 3431억 엔(QUICK 컨센서스, 33배)에는 미달했다.
핵심 포인트
- 전망치: 1조 2700억 엔. 전년 대비 31배 증가.
- 시장 컨센서스: 1조 3431억 엔. 전망치는 컨센서스 하회.
- 동인: AI 관련 투자 확대로 메모리 반도체 판매 증가.
암시적 시장 영향
- 반도체 사이클 회복 신호: 수요 확대는 메모리 업황 개선을 시사.
- 단기 주가·섹터 반응: 실적이 컨센서스를 하회해 개별 종목 및 일부 메모리 밸류체인에 혼재된 영향.
- 암호자산 연계성: AI·반도체 수요 증가는 고성능 연산 인프라 투자 확대를 뒷받침해 GPU·스토리지 관련 토큰 및 인프라형 Web3 프로젝트에 간접적 우호 요인이나, 컨센서스 미달로 단기 가격 영향은 중립적.