키옥시아 발표: 7~9월 순이익 1.27조 엔, 전망치 하회

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국내 주식시장과 같은 국장이 지속적으로 성장하려면 인구 구조와 자본 유입 경로가 핵심 변수로 작동한다: 인구 증가와 생산연령층 비중 확대는 저축과 투자 여력을 높이고, 연금·퇴직연금의 주식 편입 확대는 수요를 안정적으로 만든다. 반대로 출산율 하락과 고령화는...