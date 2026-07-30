Bithumb warns arbitrage users of permanent bans despite KYC documents submitted

Bearish

빗썸 고객확인 서류를 모두 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 ‘자금출처 확인 불충분’ 사유로 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다.

진행 경과

6월 30일: 반복적 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신

7월 1일: 반복적 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신

7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자·메일 수신

7월 6일: 추가 서류 제출 요청 메일 수신

7월 7일: 요청 서류 일괄 제출 완료

7월 24일: 자금출처 확인 불충분 사유로 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보 메일 수신

거래 방식과 자금 흐름

역프리미엄 구간에서 빗썸이 다른 거래소보다 낮은 가격에 거래되는 코인을 출금해 차익을 실현하는 아비트라지 전략을 수행했습니다.

빗썸에서 코인 출금 → 국내·해외 거래소에서 매도

매도 대금은 USDT로 전환해 빗썸으로 재입금 → 원화로 매도

모든 이동은 본인 명의 계정 간 전송으로 진행

자금세탁 등 불법 목적 거래는 없었음

제출한 서류 목록

소득금액증명원

종합소득세 신고 자료

건강보험 자격득실 확인서

KB국민은행 최근 1년 거래내역

KB국민은행과의 입출금 내역이 있는 타 은행 최근 1년 거래내역

국내 거래소(업비트·코인원·코빗·고팍스) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면

해외 거래소(Binance·Bybit·OKX·Bitget·Gate) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면

문제 제기 내용

제출 완료 후 약 3주 뒤 ‘자금출처 확인 불충분’ 통보를 받았으나 구체적 부족 항목과 사유 안내 부재

추가 보완 서류 제출 요청이나 소명 기회가 제공되지 않음

고객센터를 통한 추가 제출 의사 전달에도 담당 부서는 추가 접수를 받지 않는다고 회신

결과적으로 보완 기회 없이 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 상태

유사 사례

동일한 영구정지 예정 통보 사례: 현재까지 5건 확인

출금정지 후 서류 심사 중이거나, 경고 문자만 받은 사례도 다수 확인

대부분 역프리미엄 아비트라지 거래 수행자

관련 논의 채널

빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한) 논의방: https://t.me/bithumbhelpme