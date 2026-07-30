Bithumb warns arbitrage users of permanent bans despite KYC documents submitted
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빗썸 고객확인 서류를 모두 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 ‘자금출처 확인 불충분’ 사유로 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다.
진행 경과
- 6월 30일: 반복적 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신
- 7월 1일: 반복적 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신
- 7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자·메일 수신
- 7월 6일: 추가 서류 제출 요청 메일 수신
- 7월 7일: 요청 서류 일괄 제출 완료
- 7월 24일: 자금출처 확인 불충분 사유로 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보 메일 수신
거래 방식과 자금 흐름
역프리미엄 구간에서 빗썸이 다른 거래소보다 낮은 가격에 거래되는 코인을 출금해 차익을 실현하는 아비트라지 전략을 수행했습니다.
- 빗썸에서 코인 출금 → 국내·해외 거래소에서 매도
- 매도 대금은 USDT로 전환해 빗썸으로 재입금 → 원화로 매도
- 모든 이동은 본인 명의 계정 간 전송으로 진행
- 자금세탁 등 불법 목적 거래는 없었음
제출한 서류 목록
- 소득금액증명원
- 종합소득세 신고 자료
- 건강보험 자격득실 확인서
- KB국민은행 최근 1년 거래내역
- KB국민은행과의 입출금 내역이 있는 타 은행 최근 1년 거래내역
- 국내 거래소(업비트·코인원·코빗·고팍스) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
- 해외 거래소(Binance·Bybit·OKX·Bitget·Gate) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
문제 제기 내용
- 제출 완료 후 약 3주 뒤 ‘자금출처 확인 불충분’ 통보를 받았으나 구체적 부족 항목과 사유 안내 부재
- 추가 보완 서류 제출 요청이나 소명 기회가 제공되지 않음
- 고객센터를 통한 추가 제출 의사 전달에도 담당 부서는 추가 접수를 받지 않는다고 회신
- 결과적으로 보완 기회 없이 1개월 후 서비스 이용제한(영구정지) 예정 상태
유사 사례
- 동일한 영구정지 예정 통보 사례: 현재까지 5건 확인
- 출금정지 후 서류 심사 중이거나, 경고 문자만 받은 사례도 다수 확인
- 대부분 역프리미엄 아비트라지 거래 수행자
관련 논의 채널
빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한) 논의방: https://t.me/bithumbhelpme